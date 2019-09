Un lupo uccide cinque pecore in Val-d'Illiez

SION - Un lupo la scorsa notte ha attaccato delle pecore sull'alpeggio vallesano di Chésery, vicino al confine francese, nel comune di Val-d'Illiez, a sud di Monthey. Al momento, il guardacaccia locale ha contato sette animali attaccati, cinque dei quali sono morti.

Tre pecore sono state trovate morte e due hanno dovuto essere abbattute. Un altro animale è stato riportato alla stalla ferito e un altro è in una zona molto scoscesa e non è ancora stato raggiunto, ha spiegato il guardacaccia. Non è escluso che altre vittime dell'attacco possano essere trovate sull'alpeggio una volta che la fitta nebbia si è dissipata.

Si stanno prelevando campioni di DNA per appurare se uno o più predatori siano stati all'opera. Il gregge, riunito in un recinto per la notte, era protetto correttamente, ha precisato il guardacaccia.

Il lupo ha compiuto diversi attacchi nel comune di Val-d'Illiez dal 26 luglio scorso, uccidendo in totale una ventina di pecore.

Il 22 agosto, il servizio vallesano di caccia, pesca e fauna selvatica ha confermato la presenza di un branco nello Chablais vallesano. Tre lupi adulti e sette cuccioli sono stati individuati utilizzando trappole fotografiche installate nell'ambito del monitoraggio dei grandi predatori.