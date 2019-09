L'incendio ha causato danni milionari

AARAU - Ha causato danni milionari un incendio scoppiato ieri pomeriggio nella città vecchia di Aarau. Le fiamme, partite dal sottotetto di due case in ristrutturazione, si sono estese agli edifici circostanti. Non ci sono feriti.

L'allarme è stato lanciato verso le 17.00 da un abitante. I pompieri di Aarau hanno ricevuto il sostegno dei colleghi di altri tre comuni e verso le 19.00 la situazione era sotto controllo, ha reso noto la polizia.

I due edifici in fase di ristrutturazione sono andati in gran parte distrutti ed anche le case vicine hanno riportato danni. La polizia ha aperto indagini per chiarire le cause del rogo.