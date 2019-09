Consegna 186.000 franchi a un marabutto guineano

LOSANNA - La storia sembra incredibile. Eppure una vodese ha svuotato i suoi conti bancari e addirittura chiesto in prestito denaro per pagare un marabutto guineano. Le preghiere e le sacre pozioni che forniva il santone dovevano servire a proteggere il nipote della sventurata.

Arrestato alla fine di dicembre, si sospetta che l'uomo abbia incassato 186.000 franchi in tutto, sottratti alla donna in diverse rate. Questo denaro sarebbe stato intascato anche da altri complici guineiani. La nonna pensava che il denaro pagato fosse una semplice garanzia e che le sarebbe stato restituito.

Il contatto tra la donna e il truffatore è avvenuto attraverso Internet. In seguito l'uomo sarebbe giunto in Svizzera in qualità di turista. Il primo incontro è avvenuto a Losanna nel gennaio del 2018. Qui, la donna gli ha consegnato i primi 9 mila franchi. I contatti sono proseguiti, salvo quando il guineiano si trovava nel suo paese, tra febbraio e marzo 2018.

L'uomo contesta ogni addebito, ma a parlare sono i suoi tabulati telefonici e le varie ricevute bancarie che, secondo il procuratore, suggeriscono molte transazioni finanziarie illegali.

L'avvocato del guineiano ne ha chiesta la scarcerazione, ma il tribunale cantonale ha ritenuto i rischi di fuga e recidiva troppo alti. Il santone resterà in carcere, dove si trova dal 26 di dicembre, fino alla data del processo. La magistratura, intanto, sta indagando per identificare altre vittime, non solo in Svizzera, ma anche in Francia, paese nel quale il malvivente beneficia di un permesso di soggiorno.