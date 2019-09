Tre poliziotti feriti durante un intervento

ZURIGO - Tre poliziotti sono stati aggrediti ieri sera a Zurigo durante un intervento contro uomini dal volto coperto. Soffrono in particolare di problemi all'udito dopo l'esplosione di un petardo. Gli agenti hanno dovuto utilizzare proiettili di gomma per far fuggire i facinorosi.

Le forze dell'ordine sono state allertate verso le 22.45 che un gruppo di 20-30 persone incappucciate stava spruzzando dello spray sulle pareti di un tram cittadino. Diverse pattuglie si sono allora recate sul posto. Mentre il primo team tentava di fermare un sospetto in fuga, diversi individui sono intervenuti lanciando ogni sorta di oggetti contro gli agenti, indica una nota odierna della polizia.

All'improvviso un petardo è esploso ferendo tre poliziotti. Gli agenti hanno allora impiegato pallottole di gomma per disperdere il gruppo. Un uomo è stato liberato dopo il suo interrogatorio. Un'inchiesta è in corso per determinare il suo reale coinvolgimento nelle depredazioni commesse.