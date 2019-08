Camion esce di strada e vola nel vuoto

LOSANNA - Era precipitato, insieme al suo camion, nel letto del fiume Sorge che scorre da parte alla carreggiata. Un luogo difficilmente accessibile. Praticamente un burrone posto cinque metri sotto la strada. Tanto che, per salvare il 26enne camionista, il protagonista dell'incidente avvenuto ieri a Crissier (VD), è arrivata la Rega.

Un intervento estremamente complicato quello compiuto dall'elicottero a causa della morfologia del luogo in cui si è verificato lo schianto. I tanti alberi presenti, infatti, avrebbero potuto provocare danni alle pale dell'apparecchio. Per calare un soccorritore tramite un verricello il pilota ha quindi dovuto rimanere circa 90 metri sopra al posto in cui era precipitato il mezzo pesante.

Lo spettacolare salvataggio si è concluso con il 26enne camionista che volava nei cieli vodesi verso l'ospedale. Verso la salvezza. Sì perché miracolosamente la vita del conducente del Tir - come riferito dalla polizia vodese - non sarebbe in pericolo.

Polizia canton Vaud