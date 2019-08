Dall'arma di ordinanza parte un colpo, agente in ospedale

GÖSCHENEN - Questo pomeriggio, attorno alle 14.00, un agente di polizia del Canton Uri ha inavvertitamente fatto partire un colpo dalla sua arma d'ordinanza.

Il poliziotto in questione è rimasto illeso, ma una suo collega che si trovava con lui in un deposito è stata portata in ospedale per un controllo dell'udito. La donna è comunque già stata in grado di lasciare il nosocomio.

Nell'incidente nessun'altra persona è rimasta ferita, ma per registrare i fatti relativi all'accaduto è stata interpellata la Polizia lucernese, come avviene in simili circostanze.