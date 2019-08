Esplode la lite e spunta una lama, 26enne in ospedale

LA CHAUX-DE-FONDS - Un 26enne è rimasto ferito in seguito a una lite, avvenuta ieri sera in un parco a La Chaux-de-Fonds (NE), sfociata in un accoltellamento. L'uomo è stato elitrasportato dalla Rega all'Ospedale universitario di Losanna (CHUV). La sua vita non è in pericolo.

In una nota odierna, la polizia cantonale neocastellana indica che l'allarme è giunto in centrale attorno alle 23.00. Una pattuglia, che stava effettuando un intervento di routine poco lontano, è giunta sul posto e gli agenti hanno prestato soccorso al ferito.

Il 26enne, in stato semicosciente, è stato trasportato da un'ambulanza all'aerodromo di Les Eplatures (NE), prima di essere elitrasportato al CHUV.

Quattro persone presenti sul luogo della lite sono state condotte in centrale per ulteriori chiarimenti. I protagonisti della vicenda sono noti alle forze dell'ordine e tre di loro risiedono illegalmente in Svizzera, precisa la polizia. La Procura ha aperto un'inchiesta per determinare le circostanze.