Cavo elettrico reciso, due feriti e blackout a Kriens

KRIENS - Due operai sono rimasti feriti, uno dei quali in modo grave, a causa di un cavo elettrico di media tensione reciso oggi pomeriggio accidentalmente durante lavori di perforazione in una strada centrale di Kriens, cittadina alla periferia di Lucerna. L'incidente ha provocato un blackout di circa due ore in 800 economie domestiche.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 15.45 sulla Gemeindehausstrasse, lungo la quale si trova l'edificio che ospita il municipio e uffici dell'amministrazione cantonale. La sezione del cavo ha causato un corto circuito, riferisce la polizia cantonale in una nota.

L'operaio gravemente ferito è stato trasportato da un elicottero della Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega) in un ospedale al di fuori del cantone. Il suo collega, che ha riportato lesioni lievi, è stato ricoverato in ambulanza.

L'erogazione di corrente è stata interrotta in vari settori, hanno riferito a Keystone-ATS le aziende industriali di Lucerna (ewl). A Kriens il problema ha riguardato circa 500 economie domestiche; 300 altre sono rimaste senza elettricità nel piccolo comune di Schwarzenberg, pochi chilometri a ovest di Kriens. La panne è stata ripristinata verso le 17.30. Per ora non è stato possibile determinare l'entità dei danni.