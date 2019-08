Elicottero precipitato, il pilota aveva costruito da solo il velivolo

HERISAU - Aveva la passione degli elicotteri, tanto che - stando alle prime indiscrezioni - il velivolo sul quale ha perso la vita se l’era costruito con le sue mani. L’uomo, un 59enne, è morto nello schianto avvenuto sabato ad Herisau, nel canton Appenzello Esterno. È ancora invece in condizioni critiche la compagna 56enne, che si trovava con lui a bordo.

La vittima era il proprietario di un garage per auto in Turgovia, e secondo gli amici - sentiti dal Blick - l’uomo aveva una vera e propria passione per gli elicotteri. Avrebbe perfino assemblato insieme il motore dell’elicottero sul quale ha perso la vita. «Aveva comprato l’intero kit per la costruzione negli Stati Uniti e ci aveva lavorato per oltre un decennio».

Oggi sono in molti, tra amici e parenti, a chiedersi se l’elicottero avesse qualche problema tecnico. Secondo un testimone, «il velivolo avrebbe volato troppo a bassa quota ed emetteva rumori inquietanti».

La causa dell'incidente è ancora sconosciuta. Sarà compito delle indagini - condotte dal Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) - far luce sull'accaduto.

Polizia Appenzello Esterno