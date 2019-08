Brasiliano ucciso dieci anni fa, il colpevole è un altro

LUCERNA - Colpo di scena nel caso di un giovane brasiliano di 24 anni accoltellato a morte nel 2009 a Hohenrain, nel canton Lucerna.

Nel 2017 per questa vicenda era stato condannato in prima istanza un macedone, oggi 37enne, al quale era stata inflitta una pena detentiva di otto anni. Dopo un ricorso del Pubblico ministero, il caso è approdato al Tribunale cantonale lucernese, che in una sentenza pubblicata oggi ha preso una decisione diversa: autore materiale del delitto non è il macedone, ma un kosovaro di 33 anni. È stato riconosciuto colpevole di omicidio per dolo eventuale e condannato a sette anni e due mesi di carcere.

I fatti risalgono all'agosto di dieci anni fa: il kosovaro, un suo connazionale di 28 anni e il macedone, armati di coltello, di un martello e di spray al peperoncino, avevano attaccato un gruppo di quattro brasiliani nell'ambito di un regolamento di conti dopo un diverbio scoppiato in precedenza nel corso di una festa campestre.

Già in prima istanza il Ministero pubblico aveva individuato nel kosovaro l'autore del delitto, ma i giudici non avevano seguito l'impianto accusatorio. I due complici del kosovaro dovranno scontare una pena di tre anni e tre mesi. La sentenza può ancora essere impugnata presso il Tribunale federale.