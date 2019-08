Ponte rischia di crollare sulla A9

MONTREUX - Le immagini scattate da un lettore di 20 minutes non sono rassicuranti, soprattutto per le migliaia di persone che ogni giorno percorrono quel tratto della A9. «Passando non mi sono sentito al sicuro. Ho subito pensato a Genova…» racconta il lettore, che oggi attorno alle 17.00 si è accorto che il cavalcavia stava perdendo pezzi.

«Ci è stato segnalato un incidente che ha visto coinvolto un ponte e un camion proprio in quel punto. Ma al momento non abbiamo ulteriori informazioni» conferma il portavoce della polizia cantonale vodese. Quel che è certo è che alcuni pezzi di cemento sono caduti sulla carreggiata in direzione del Vallese. «Si vedono anche i cavi metallici uscire dalla struttura» prosegue il lettore.

Data la precarietà del ponte, e dunque il rischio di crollo, l’autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi. «Al momento non possiamo ancora stimare il tempo necessario alla riapertura. Ma potrebbe non essere a breve» conclude la polizia.