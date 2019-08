Una domenica nera per i centauri sulle strade retiche

COIRA - Tre motociclisti sono rimasti feriti in altrettanti incidenti avvenuti ieri nei Grigioni, due sul passo del Flüela e uno sulla strada del passo del Giulia. Lo comunica la polizia cantonale retica in una nota odierna.

Intorno alle 11 un centauro 27enne guidava sulla strada principale H3 in direzione di Silvaplana quando ad una curva a sinistra ha urtato il guardrail a destra ed è caduto riportando ferite medio-gravi. L'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Samedan (GR).

Due incidenti sul passo Flüela - Alle 13:20 un 53enne in sella alla sua moto guidava sulla strada della Flüela (H28) quando l'auto che lo precedeva, alla cui guida c'era un 55enne, ha dovuto rallentare a causa di una manovra di sorpasso. Il centauro si è accorto in ritardo della situazione e si è andato a sbattere contro l'auto riportando ferite di media entità. La vittima è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Davos (GR).

Sempre sulla H28, poco prima delle 17.45, un motociclista 56enne diretto a valle ha urtato il guardrail sul lato destro della carreggiata. Lo scontro non ha tuttavia provocato una caduta e l'uomo ha proseguito la corsa in moto per circa 350 metri per poi fermarsi nei pressi di una stalla e accorgersi che nell'urto aveva riportato una lesione alla gamba, giudicata poi di media entità. Il ferito è stato soccorso sul posto dal team medico di un'ambulanza dell'ospedale di Davos (GR) e poi elitrasportato dalla Rega all'ospedale cantonale dei Grigioni a Coira.

La polizia cantonale retica sta chiarendo l'esatta dinamica dei tre incidenti.

Polizia cantonale - Grigioni