«Abusi sessuali sul figlio», accusato un padre svizzero

MADRID - L’accusa è agghiacciante: pedofilia. E riguarda due padri, in vacanza con i figli, ma senza le rispettive mogli, in Spagna.

Al momento in manette è finito uno dei due genitori, un savonese, arrestato con l’accusa di aver abusato del figlio mentre si trovava con lui in tenda, in campeggio nei Pirenei. L'uomo - come riferiscono diversi media italiani - è agli arresti domiciliari ed è stato allontanato dal figlio.

La stessa accusa è però rivolta anche all’amico del padre, un cittadino svizzero che avrebbe abusato a sua volta del proprio figlio nella tenda vicina. I bambini hanno rispettivamente 8 e 9 anni.

Per l'italiano è già stata chiesta e concessa l’estradizione, sospesa però in attesa del ricorso in Cassazione annunciato dal difensore del padre. «Il quadro indiziario è povero e lacunoso - ha dichiarato il legale -. Ci tengo a dire che il mio cliente dimostrerà la sua innocenza e che la sua famiglia è unita e lo sostiene».

I presunti abusi sarebbero stati segnalati alle autorità, in due circostanze, dai vicini di tenda. I testimoni avrebbero udito gemiti e lamenti nelle notti fra il 19 e il 20 e il 22 e il 23 luglio vicino a Huesca, nella regione dell’Aragona, in un campeggio di Puyarruego.