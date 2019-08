Misteriosa aggressione nel centro di Neuchâtel

NEUCHÂTEL - Nottata piuttosto agitata, quella tra venerdì e sabato, nel centro di Neuchâtel. Attorno alle 4.30 è andato infatti in scena un violento alterco all'esterno di una discoteca. Secondo un testimone presente al momento dei fatti, un uomo sarebbe stato colpito allo stomaco da diverse coltellate. «Il suo dolore era tangibile, ma è sempre stato cosciente», spiega a 20 minutes.

Per ora rimane un alone di mistero attorno ai motivi e alle circostanze che hanno provocato la lite. «Durante il trambusto un uomo - forse l'aggressore - ha utilizzato dello spray al pepe. Tutti lì attorno hanno iniziato a tossire», prosegue il testimone oculare. Dopo pochi minuti ecco giungere sul posto i soccorsi. Mentre la polizia - contattata da 20 minutes - conferma solamente di essere intervenuta, ma non dà altre informazioni. «Le indagini sono tuttora in corso», precisa un portavoce delle forze dell'ordine neocastellane. Al momento, quindi, non è possibile sapere né se l'aggressore sia stato identificato, né le condizioni di salute della vittima.