NEW YORK - Nuova grana per Tesla: Amazon conferma che l'incendio in uno dei suoi magazzini in California nel giugno del 2018 ha riguardato un pannello solare installato di Tesla.

Per la società di Elon Musk si tratta di uno schiaffo dopo l'azione legale avviata da Walmart proprio per incendi in sette dei suoi punti vendita legati a pannelli solari Tesla.