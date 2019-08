Bambina aggredita dal padre, la madre: «Ha una tripla frattura al cranio»

«Ha sbattuto a terra la bimba più volte. Da lui non me lo sarei mai aspettato»

BRUGG - Una bambina di quattro anni è stata aggredita dal padre nei pressi della stazione di Brugg, sabato pomeriggio. La mamma della piccola, Claudia B. (nome noto alla redazione), è ancora scioccata: «Tutto è stato così veloce». La 38enne voleva recarsi in centro con la figlia e la madre quando sono state raggiunte dal suo ex: «Non so come abbia fatto a sapere le nostre intenzioni».

«Voleva che nostra figlia andasse con lui. Ma lei non voleva. Così mi ha accusata nel sottopassaggio di averla influenzata. Io ho spiegato che non potevo obbligarla». Da qui il diverbio di cui molti testimoni hanno riferito.

L’uomo avrebbe preso di punto in bianco la bambina e l'avrebbe sbattuta a terra più volte. «Non mi sono reso conto della situazione - ha continuato la donna - finché mia madre non ha urlato».

Entrambe le donne erano sotto shock. «Fortunatamente, il personale della farmacia ha preso mia figlia e l'ha nascosta. Sono anche molto grata ai due uomini per essere intervenuti per fermarlo, altrimenti probabilmente avrebbe picchiato anche me a morte». Il 50enne iracheno, che ha tentato di fuggire, è stato trattenuto fino all’arrivo della polizia.

La bambina ha subito una tripla frattura del cranio. La polizia ha comunicato che la sua vita non è più in pericolo. La madre non ha dubbi: «Quello che ha fatto a nostra figlia, non potrò mai perdonarlo. Spero che rimanga dietro le sbarre e che non dovremo vederlo mai più».

Secondo la madre, non è la prima volta che l’uomo è stato violento. «Circa tre settimane fa ha picchiato mia madre di fronte a nostra figlia. La odia moltissimo. A me ha tirato uno schiaffo». Da qui si sono rotti i contatti. E questi fatti potrebbero essere alla base del motivo per cui la figlia non voleva più vedere il padre.

La 38enne ha spiegato che l’iracheno vive dal 2000 in Svizzera, ha un permesso di soggiorno B e vive presso l'ufficio di previdenza sociale. Lo ha conosciuto circa cinque anni e mezzo fa, ma da due anni la loro relazione si è interrotta. Da allora, la donna ha la custodia esclusiva. «Per quanto ne so, era già stato in prigione. Inoltre, non ha mai cercato lavoro durante la nostra relazione. L'ho parzialmente sostenuto finanziariamente».