Precipita con il deltaplano. Morto un 53enne

FRIBURGO - Un 53enne è morto ieri nel primo pomeriggio in un incidente di deltaplano in territorio di Plaffeien, nelle Prealpi friburghesi. L'uomo, domiciliato nella regione ed esperto di questo sport, per ragioni ancora da chiarire, è caduto dal congegno di fissaggio ed è precipitato da un'altezza di 60 metri su un terreno boschivo e ripido riportando ferite letali, scrive la polizia cantonale in una nota odierna.

Il medico della Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega) non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Il 53enne era decollato da un apposito terreno a una quota di circa 1400 metri, sul pendio nord del Gross Schwyberg, e l'incidente è avvenuto quando si trovava circa 600 metri più in basso, verso le 14.45.