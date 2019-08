Gli amici cercano disperatamente Sabrina

ZURIGO - Su Snapchat e Instagram sta circolando la foto di una giovane donna. Sabrina M.*, questo il suo nome, non fa avere sue notizie da sabato, giorno in cui aveva deciso di andare a divertirsi alla Street Parade.

«Chi non condivide non ha cuore», recita uno dei tanti appelli apparsi sui social nelle ultime ore. La giovane, che vive nel canton San Gallo, aveva salutato una sua amica il venerdì sera. Sabato si era recata con un amico a Zurigo per partecipare alla Street Parade. Domenica, infine, avrebbe preso un treno per Sciaffusa.

L'ultimo contatto lo ha avuto con l'ex fidanzato domenica pomeriggio, tramite Whatsapp. Da allora non è più raggiungibile telefonicamente. «Non so cosa le sia successo. Sono scioccato», ammette su 20 Minuten l'ex.

«Il mio più grande desiderio è che contatti i suoi genitori e poi me. Vorrei abbracciarla», riferisce invece l'amica 17enne. Anche i suoi genitori sono sconvolti: «Tornava sempre a casa. Altrimenti ci avvisava. Non sappiamo come trovarla», ammette il padre.

Al momento, tuttavia, non è stato diramato alcun avviso di scomparsa. «Dal momento che la persona in questione è maggiorenne, può restare lontana da casa», spiega un portavoce della Polizia. Una tale ricerca potrebbe anche essere controproducente, aggiunge, con la conseguenza di un'eventuale fuga o di una reazione non prevedibile da parte della ragazza. Questo non vuol dire che non vi siano delle indagini in corso, ma prima di parlare di scomparsa verranno battute altre strade.

* Nome noto alla redazione.