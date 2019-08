Finto pacco bomba alla Street Parade, i vicini dell'autore: «Silenzioso, ma simpatico»

ZURIGO - Si chiama MR il 31enne tedesco finito in manette domenica dopo lo pseudo attentato alla Street Parade di Zurigo.

L'uomo, ricordiamo, ha ammesso di essere il proprietario dello zaino sequestrato sabato e che conteneva l'imitazione di un pacco bomba. La procura ha già richiesto la detenzione preventiva mentre procedono le indagini volte a chiarire il movente di un simile gesto.

Il 31enne, riferisce oggi 20 Minuten, vive in un appartamento nel Canton Argovia. «La polizia era qui domenica. Ho visto degli agenti ammanettare un uomo», racconta un residente. Secondo un altro vicino, la polizia zurighese ha anche perquisito il suo appartamento. «Ho visto molti poliziotti. Hanno fatto delle foto all'auto del sospettato», spiega. Il 31enne viveva in solitudine: «Lo vedevo a malapena. Di tanto in tanto ci dicevamo buongiorno. Era sempre gentile e simpatico. Non avrei mai pensato che potesse fare una cosa del genere», continua.

Un altro vicino era appena rientrato quando ha visto arrivare gli uomini in divisa. «Ho chiesto cosa stesse succedendo, ma non hanno voluto dirmi nulla». Spaventato, si è quindi barricato in casa assieme alla sua famiglia: «Non sapevo cosa stesse succedendo. Abbiamo avuto paura». «Mi sembrava un ragazzo normale - aggiunge poi -. Ogni tanto lo sentivo tossire molto forte. Aveva una tosse da vero fumatore. Questa è l'unica cosa che posso dire di lui».

Le dichiarazioni si adattano al profilo che lo psichiatra forense Thomas Knecht ha tracciato del 31enne in un'intervista a 20 minuten. «Probabilmente si tratta di qualcuno che si sente impotente e insignificante. Forse vive in isolamento. Ha agito per vedere negli altri una reazione al suo gesto».

* Nome noto alla redazione

20Minuten