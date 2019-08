Rubano il camion dei Pompieri per una "gita" non autorizzata

COIRA - Sembrerebbe una bravata il gesto compiuto da uno o più soggetti, al momento non identificati, che nel periodo tra venerdì e martedì sera hanno rubato un camion dei pompieri per una "gita" non autorizzata.

La chiave del garage - riferisce oggi la Polizia cantonale grigionese, era nascosta all'interno di una cassetta d'emergenza. Avuto accesso all'edificio dei Pompieri, a Ramosch (GR), in Bassa Engadina, i buontemponi hanno rubato l'autopompa antincendio per farci un giro. Durante il tragitto, non è chiaro come, il veicolo è stato però gravemente danneggiato sulla parte anteriore destra. In queste condizioni, inutilizzabile, il mezzo è stato quindi riparcheggiato e gli sconosciuti si sono dileguati.

Ovviamente la Polizia, ora sulle tracce di questi personaggi, chiede l'aiuto di eventuali testimoni per risalire alla loro identità.