La recluta gravemente ferita si è risvegliata dal coma

BERNA - Si è risvegliata dal coma la recluta coinvolta nell'incidente, verificatosi la scorsa settimana sul lato bernese della strada del Passo del Susten, nel quale ha perso la vita un altro milite.

Lo scorso mercoledì i due stavano viaggiando da soli a bordo di un Puch, durante un corso di guida quando, per cause ancora da chiarire, sono andati fuori strada precipitando per circa 100 metri.

Come anticipato dalla "Klotener Anzeiger" e confermato dal portavoce dell'esercito Daniel Reist, per il sopravvissuto il peggio sembrerebbe essere passato.

Sempre secondo Reist, a Kloten, dove sono di stanza i militi, non è prevista alcuna cerimonia di addio militare in onore della recluta rimasta uccisa.

L'incidente, ricordiamo, ha coinvolto la Scuola delle onde direttive 62, con sede proprio a Kloten, dove vengono formati soldati e quadri per la cosiddetta "Swisscom militare". In pratica si tratta di creare collegamenti di comunicazione sicuri e ridondanti per esercito e governo.