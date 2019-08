La polizia alla SRF per un uomo barricato

BERNA - La polizia di Berna stamane ha effettuato un intervento di urgenza nell'ufficio postale della sede di radio SRF nel quartiere di Monbijou, dove un uomo in stato confusionale si era barricato.

Gli agenti hanno preso l'uomo e lo hanno portato via in ambulanza, riferisce un messaggio interno della radiotelevisione svizzera. In base ai racconti dei residenti, l'edificio era stato isolato dalle forze di polizia, giunte sul posto anche con un'ambulanza.

Secondo il portavoce della polizia Christoph Gnägi, citato dal sito web di "20 Minuten", l'uomo era entrato nell'area d'ingresso dello studio radiofonico in Schwarztorstrasse e ha "minacciato di fare qualcosa a se stesso". I dipendenti non hanno corso alcun pericolo e l'uomo non era nemmeno armato.

20 minuten