Street Parade, ecco lo zaino che ha allarmato la polizia

ZURIGO - Un 35enne svizzero, residente nel canton Zurigo, è stato arrestato ieri sera, nel corso della Street Parade, dopo che la polizia ha individuato uno zaino sospetto nei pressi dell’Utoquai e isolato per qualche tempo la zona.

La polizia cantonale e la procura di Zurigo hanno aperto un’indagine e l’uomo - si legge in una nota divulgata pochi minuti fa - rimane in custodia.

Gli inquirenti, intanto, sono alla ricerca di testimoni in grado di fornire informazioni sullo zaino modello “Berkley” del marchio Jack Wolfskin - di colore arancione e nero - sequestrato ieri sera e ora oggetto di indagine.

Tutti i numeri della Street Parade

La 28esima edizione della Street Parade di Zurigo si è conclusa con circa 78 fermi, tra cui 5 minorenni e 2 donne. L'impegno delle forze dell'ordine è andato crescendo nel corso della serata, soprattutto per far fronte a risse spesso generate dal consumo eccessivo di alcol, ma anche di droghe, ha indicato oggi la polizia comunale. Negli episodi più gravi le vittime delle baruffe hanno riportato ferite di una certa entità al capo. Un poliziotto ha rimedito la frattura dell'osso del naso mentre tentava di mettere fine a una disputa. Vari fermi sono avvenuti per furto e le forze dell'ordine segnalano anche il sequestro di 18 grammi di cocaina, 250 pastiglie di ecstasy e 85 grammi di marijuana. A causa di un sacco da montagna sospetto nei pressi dell'Utoquai, sulla sponda destra del lago in centro città, la zona è stata isolata per qualche tempo. In un comunicato, i soccorritori indicano di aver prestato cure a 654 persone, circa il 10% in meno dello scorso anno. Gli interventi per eccessivo consumo di alcol sono invece aumentati dai 277 del 2018 ai 314 di questa edizione. 59 persone sono state ricoverate all'ospedale, quattro con ferite gravi.