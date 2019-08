Terribile frontale a Latina, muore un 39enne di origini svizzere

LATINA - Un terribile incidente stradale, avvenuto la scorsa notte in territorio di Roccasecca dei Volsci (Latina), è costato la vita ad un 39enne di origini svizzere ma residente nella provincia. Altre sei persone, fra le quali un bambino, sono rimaste ferite in modo grave.

Come riferito oggi da Il Messaggero, era da poco passata la mezzanotte quando lungo la Frosinone-Mare un’Audi A4 ed una Renault Megane si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto le due vetture sono andate completamente distrutte.

Giunti immediatamente sul posto, i soccorsi hanno faticato per riuscire a liberare dalle lamiere contorte tutte le persone coinvolte. Per il 39enne di origine svizzere, che sedeva al fianco del conducente dell’Audi, non c’è però stato nulla da fare. La stessa sorte ha rischiato una ragazza che sedeva nella medesima auto, ma i sanitari del 118 sono riusciti a rianimarla durante il trasporto in ambulanza.

Vigili del fuoco