Un volo low cost… con posto senza schienale

GINEVRA - È salita a bordo dell’aereo easyJet che l’avrebbe portata da Luton, in Inghilterra, a Ginevra. Quando ha raggiunto il posto indicato sul biglietto, però, si è trovata davanti una sorpresa: non c’era lo schienale. E anche se la prenotazione era stata effettuata presso una compagnia low cost, di certo la donna non si aspettava di doversi adattare così tanto.

Giustamente stupita, ha scattato una foto al sedile e l’ha mandata al suo fidanzato, Matthew Harris, che in men che non si dica l’ha postata su Twitter, ironizzando sul fatto che neppure la concorrente Ryanair fosse arrivata al punto di rimuovere gli schienali dai posti (per contenere i costi).

In realtà, alla donna è stato chiesto di attendere al posto indicato sul biglietto (senza schienale) solo fino a quando l’aereo sarebbe stato completamente imbarcato, con tutti i passeggeri ai loro posti. Dopo, le è stato assegnato un altro sedile.

EasyJet ha immediatamente reagito al tweet, chiedendo all’utente di rimuovere l'immagine fino a quando avrebbero trovato una spiegazione a quanto accaduto. Ma Harris ha risposto «assolutamente no», aggiungendo che si trattava di «una foto vera scattata su un velivolo in fase di atterraggio a Ginevra». Ne è seguita la richiesta da parte di easyJet di «maggiori informazioni», ricordando che «la sicurezza viene sempre garantita».

Il portavoce della compagnia ha precisato a Metro che «ovviamente nessun passeggero è stato autorizzato a sedersi in quel posto, in quanto in attesa di riparazione». E ha aggiunto: «La sicurezza è la priorità più grande e la nostra flotta di aerei opera nel rigoroso rispetto di tutte le linee guida legate alla sicurezza».

Twitter @mattiasharris