Uomo mascherato minaccia i passanti con un coltello

LOSANNA - «C'erano già degli agenti in uniforme che avevano isolato la via questa mattina, quando ho notato che un individuo camminava lentamente ma a passo deciso con indosso una maschera beige e un lungo coltello in mano». Questa la testimonianza di una lettrice di 20 minutes, che ha assistito alla scena in Avenue de Grancy, nei pressi della stazione di Losanna.

Dato che l’uomo si è rifiutato di obbedire agli ordini della polizia, un agente ha estratto il taser, e lo ha puntato alle gambe. Il forsennato, colpito, è caduto al suolo, permettendo così ai poliziotti di ammanettarlo e di portarlo via.

La polizia municipale non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni.