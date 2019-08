Vogliono fargli la multa, si fa arrestare

GJILAN - Un uomo residente in Svizzera è stato arrestato giovedì pomeriggio mentre si trovava a Gjilan, in Kosovo.

L’uomo - come riferisce Indeksonline.net - aveva lasciato l’auto posteggiata sul marciapiede. Alcuni poliziotti sono intervenuti per sanzionare l’infrazione e fare rimuovere il veicolo. Mentre scattavano una fotografia, però, il proprietario è tornato e ha aggredito gli agenti. La portavoce della polizia ha spiegato che «hanno subito graffi e lividi».

A sostegno dei colleghi, a quel punto, sono intervenuti altri agenti che hanno immobilizzato l’uomo a terra e gli hanno messo le manette ai polsi.

Al momento non è noto se la persona arrestata, residente in Svizzera, sia anche in possesso del passaporto rossocrociato, ma attualmente è stata posta agli arresti domiciliari per un periodo di 30 giorni.

Gjilan è conosciuta per essere la città natale di Xherdan Shaqiri. Negli scorsi mesi il nome della città è stato menzionato spesso sui giornali svizzeri in quanto luogo d’origine anche della mamma del bambino ucciso lo scorso 21 marzo da una 75enne a Basilea. Proprio in Kosovo si erano tenuti i funerali davanti a 500 persone.