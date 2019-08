In partenza per la Svizzera con la cocaina nascosta nello zaino

LAMEZIA TERME - Voleva dirigersi in Svizzera e per questo, in un'area di sosta, stava aspettando un pullman che lo avrebbe condotto nel nostro Paese. Non aveva però fatto i conti con il fiuto del cane antidroga "Argus", che ha segnalato alla Guardia di Finanza il suo zaino.

Dopo aver perquisito il bagaglio di un 38enne di Lamezia Terme, i militari hanno trovato 22,30 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, e un bilancino di precisione elettronico.

Come riferiscono alcuni media calabresi, i finanzieri hanno quindi proceduto all'arresto dell'uomo, per il quale il pubblico ministero ha richiesto il giudizio con rito direttissimo.

All’esito dell’udienza, il Tribunale di Lamezia Terme ha convalidato l’arresto ed ha applicato nei confronti dell’imputato la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, nonché il divieto giornaliero di uscita dalla propria abitazione nella fascia oraria dalle 20.30 alle ore 06.30, per il periodo di efficacia del provvedimento.