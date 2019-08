Assegnazione Mondiali 2006, quattro nel mirino dell'MPC

BERNA - Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha promosso l'accusa contro tre ex funzionari della Federazione di calcio tedesca (DFB), nonché contro un ex funzionario svizzero della FIFA.

Gli imputati sono accusati di aver ingannato con astuzia i membri di un'organizzazione di vigilanza del comitato organizzatore della DFB per i mondiali di calcio 2006 in Germania, in merito al vero scopo di un pagamento di circa 6,7 milioni di euro.

L'accusa riguarda gli ex funzionari della DFB Horst Rudolf Schmidt, Theo Zwanziger e Wolfgang Niersbach, oltre che l'ex funzionario elvetico della FIFA Urs Linsi.

Nel luglio 2019 l'MPC ha disgiunto il procedimento contro Franz Beckenbauer, anche lui imputato in questo caso, per condurlo separatamente. Un giudizio comune ritarderebbe inutilmente il procedimento contro gli altri imputati, poiché, secondo la prognosi attuale, lo stato di salute di Franz Beckenbauer non permette una sua partecipazione al dibattimento nel Tribunale penale federale (TPF) o una sua audizione dinanzi alla giustizia, si legge in un comunicato odierno.

Con la mossa odierna l'MPC può concludere le sue indagini in un procedimento significativo nell'ambito del complesso di inchieste sul calcio. Horst Rudolf Schmidt, Theo Zwanziger e Urs Linsi sono accusati di truffa in correità, mentre Wolfgang Niersbach di complicità in truffa. Per quanto concerne il reato di riciclaggio di denaro, il procedimento è stato abbandonato in luglio.

Beckenbauer respinto - Il Tribunale penale federale (TPF) non è entrato in materia sulla domanda di ricusazione formulata da Franz Beckenbauer contro il procuratore generale Michael Lauber e altri membri del Ministero pubblico della Confederazione (MPC). La richiesta è stata giudicata tardiva. Nella decisione datata 22 luglio, la Corte ha ricordato che domande di questo genere devono essere inoltrate senza ritardi. A metà giugno il tribunale aveva invece accolto due domande di ricusazione provenienti dagli ex quadri della FIFA Markus Kattner e Jérôme Valcke.