I fulmini paralizzano la centrale nucleare e l’aeroporto

ZURIGO - Un violento temporale, accompagnato da fulmini e pure dalla grandine, si è abbattuto durante la notte e questa mattina sulla Svizzera tedesca. Causando diversi problemi, specie nella regione attorno a Zurigo.

Dalle 6.57 alle 8.12 c'è stato un arresto forzato all'aeroporto di Kloten. A causa del numero elevato di fulmini che colpivano la pista, ai dipendenti è stato vietato l'accesso all'area esterna dello scalo. Di conseguenza, una quarantina di aerei non sono potuti decollare all'orario previsto.

Al contrario, gli atterraggi hanno avuto luogo senza problemi, visto che gli aerei possono attraccare direttamente all'edificio dell'aeroporto. Il ritardo accumulato avrà comunque un impatto notevole sul funzionamento dello scalo. «Lo sentiremo tutto il giorno», ha detto la portavoce dello Zöchling.

Sempre a Zurigo, alla stazione, la pioggia ha sollevato una piastra di metallo situata nei pressi dei binari facendo fuori uscire dell'acqua. Ma il traffico ferroviario non è stato disturbato.

Blocco del reattore - E un fulmine dovrebbe essere pure all'origine del guasto che ha causato lo spegnimento del blocco 1 della centrale nucleare di Beznau, nel canton Argovia.

L'interruzione è avvenuta all'1.34. Anche la potenza del blocco 2 è stata ridotta e gradualmente ripristinata a partire dalle 3.50. Axpo precisa che il sistema ha reagito correttamente e che la sicurezza dei dipendenti e della popolazione è stata garantita in ogni momento. L'autorità di vigilanza dell'IFSN e di altri organi competenti sono stati informati.

Tetto di una villa in fiamme - Problemi, guasti, ma anche incendi. Questa mattina, infatti, un fulmine ha provocato un rogo sul tetto di una villa a Sciaffusa. Per la precisione, il fuoco ha avvolto la cima della torre dell'abitazione.

Per combattere le fiamme sono intervenuti circa 50 vigili del fuoco, ha comunicato oggi la polizia cantonale e un pompiere è stato portato in ospedale per controlli. L'ammontare dei danni non è noto.



KAPO SH

Da Soletta al Lago di Costanza - Secondo MeteoNews, i temporali sono stati particolarmente violenti tra il Canton Soletta e il Lago di Costanza. Quasi 11.000 fulmini sono stati misurati tra la mezzanotte e le 8.00 di stamattina. I cantoni più colpiti sono stati Argovia, Zurigo e Turgovia.

In direzione del Ticino - La massa d'aria sempre più umida ed instabile si sta ora dirigendo verso le Alpi e raggiungerà anche il nostro Cantone. Da metà giornata sono infatti previsti primi rovesci e temporali, dapprima lungo le Alpi, poi in estensione anche più a sud. A tratti sono possibili anche temporali di forte intensità.