Giovane escursionista morta nell'Oberland bernese

BERNA - Una 23enne svizzera, domiciliata nel canton Berna, è morta ieri pomeriggio dopo essere caduta al ritorno da un'escursione in alta montagna nei pressi di Kandersteg, nell'Oberland bernese. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, la giovane è deceduta sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

La vittima, in compagnia di un'altra donna, stava facendo un'escursione nella zona di Bire, indicano in una nota odierna congiunta la polizia cantonale bernese e la procura regionale. Per motivi ancora da chiarire, sulla via del ritorno la 23enne è caduta in una zona scoscesa.

La seconda escursionista, dopo aver chiesto aiuto, ha prestato i primi soccorsi alla vittima. Sul posto sono poi giunti una squadra della Rega e un membro del Soccorso Alpino Svizzero, che hanno potuto solo constatare il decesso della giovane. Il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze dell'incidente.