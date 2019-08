Nasconde una calamita nel calzino per disturbare il tachigrafo

ST. MARGRETHEN - Un camionista turco di 52 anni ha manipolato il suo tachigrafo con una calamita che teneva nascosta nella calzetta: lo ha scoperto la polizia sangallese venerdì a Sankt Margrethen nel corso di un controllo.

Nell'ambito della verifica dell'apparecchio digitale che annota una serie di informazioni sui tempi di guida e di riposo, gli agenti hanno constatato delle irregolarità nelle registrazioni, ha comunicato oggi la polizia cantonale sangallese.

Per effettuare un controllo più approfondito hanno quindi smontato il tachigrafo. Dapprima non sono state rivelate manipolazioni: solo quando gli agenti hanno ispezionato in maniera più puntigliosa l'autista hanno potuto constatare che l'uomo nascondeva una calamita in un calzino.

Secondo le informazioni della polizia il 52enne potrebbe aver utilizzato il magnete per disturbare il sensore del tachigrafo. L'autista è stato denunciato alla procura di San Gallo.