Due alpinisti tedeschi muoiono sul Dent Blanche

EVOLÈNE - Caduta mortale per due alpinisti tedeschi ieri mattina mentre scalavano la Dent Blanche, cima di 4357 metri delle Alpi vallesane, sulla via normale della cresta sud. Allertati da altri alpinisti testimoni della scena, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due uomini.

Il fatto è avvenuto poco dopo le 8.30 quando i due alpinisti si trovavano tra il Grand Gendarme (4331 m) e la cima, ha comunicato oggi la polizia cantonale vallesana.

Un'inchiesta è stata aperta per determinare le circostanze dell'incidente.

L'identificazione formale delle vittime è in corso, precisa la nota.