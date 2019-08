In fiamme la clinica psichiatrica

NYON - Un incendio è scoppiato ieri sera nella clinica psichiatrica La Métairie, a Nyon (VD). La struttura è stata evacuata: non vi sono feriti gravi, ma diverse persone con sospetta intossicazione da fumo sono state trasportate all'ospedale. Un'inchiesta è in corso per chiarire le cause del rogo.

L'allarme è scattato verso le 21.30, ha indicato a Keystone-ATS un portavoce della polizia cantonale vodese confermando un'informazione del sito internet di 24heures. I pompieri sono riusciti ad avere il controllo delle fiamme nell'arco di due ore.

Per gestire le persone sfollate e smistare i pazienti è stato impiegato un ingente numero di soccorritori, ha indicato il portavoce. Oltre alla polizia cantonale e comunale, all'operazione hanno partecipato diversi camion dei pompieri e ambulanze. Le indagini sono state affidate alla polizia di sicurezza.