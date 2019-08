Ubriachi in aeroporto, si fanno arrestare a Maiorca

PALMA - È durata molto poco la vacanza di due cittadini svizzeri atterrati a Palma di Maiorca nel tardo pomeriggio di giovedì: già all'esterno dello scalo sono finiti in manette.

I due giovani - un 26enne e un 30enne - si sono fatti subito notare agli arrivi dell’aeroporto. Ubriachi, hanno iniziato a infastidire in maniera insistente gli altri viaggiatori e - riferisce Diario de Mallorca - a insultare il personale al lavoro nell’area aeroportuale.

Giunti all’esterno, nella zona di attesa dei taxi, i due hanno superato la fila cercando di entrare sulle auto. Ne sono nati degli alterchi che hanno attirato l’attenzione delle guardie di sicurezza dell’aeroporto. Ma uno dei due giovani si è scagliato contro gli agenti cercando di colpirli con una bottiglia.

Quando è arrivata la polizia spagnola, al 26enne e al 30enne è stato chiesto di presentare le loro generalità. Anche in questo caso i due hanno reagito in maniera aggressiva. Gli agenti - come mostra un video pubblicato da Ultima Hora - li hanno quindi immobilizzati e arrestati. Sullo sfondo si sentono i lamenti dei ragazzi, il cui cantone di provenienza non è al momento noto.

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) da noi contattato non può per il momento confermare la notizia non essendo in possesso delle necessarie informazioni.