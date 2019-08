Camerunese via dalla Svizzera dopo più di 10 anni: «Non si è integrato»

BERNA - Il tribunale amministrativo bernese ha confermato l'espulsione di un cittadino del Camerun, pronunciato dalle autorità bernesi. L'integrazione dell'uomo, arrivato quando era ancora piccolo e rimasto nella Confederazione per oltre dieci anni, è stata giudicata un fallimento.

In una sentenza pubblicata oggi, la Corte ha dato ragione alla Direzione della polizia e degli affari militari, la quale aveva ordinato all'africano di lasciare la Svizzera.

L'uomo era stato condannato a 34 mesi di prigione nel 2015 per furto qualificato. Inoltre, è stato condannato più volte per reati penali ed è pesantemente indebitato. Fino all'agosto 2018 ha beneficiato di aiuti sociali per un ammontare di oltre 200'000 franchi.

Il camerunense ha una ragazza svizzera, ma i due hanno vissuto assieme per meno di un anno, non hanno bambini e un matrimonio non sembra essere imminente. I giudici hanno confermato la decisione delle autorità bernesi, che consideravano l'interesse pubblico in materia di sicurezza di ordine superiore all'interesse privato dell'uomo a rimanere in Svizzera.

In Camerun, l'uomo ha famiglia, parla la lingua locale e ha trascorso lì «i periodi formativi della sua infanzia». Inoltre, sostengono le autorità, la situazione generale nel Paese - e in particolare nella regione da cui proviene l'uomo - non rappresenta un rischio.

Il camerunense soffre di stress post-traumatico, diagnosticato da uno psichiatra svizzero. I giudici ritengono che l'uomo può essere seguito a livello terapeutico in Camerun. Secondo la sentenza, la causa dei suoi problemi sono da ricondursi agli abusi e ai maltrattamenti da parte del padre.