Gravemente ferito durante una rissa in un locale

ZURIGO - Un 41enne è rimasto gravemente ferito in una rissa scoppiata oggi pomeriggio in un locale del Kreis 4 di Zurigo. Due degli uomini coinvolti nella zuffa sono stati arrestati, indica la polizia comunale in una nota.

Si tratta di un 22enne e di un 34enne, di cui non è fornita la nazionalità, in ossequio alle regole applicate dalle forze dell'ordine nella città sulla Limmat dal novembre 2017 in reazione alle quali l'UDC cantonale ha lanciato un'iniziativa popolare.

La colluttazione «tra diverse persone» è scoppiata verso le 13 per motivi ancora da accertare, scrive la polizia, che cerca eventuali testimoni.