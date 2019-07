Una donna di 24 anni rinvenuta morta ad Au

ZURIGO - Dramma familiare nel Canton Zurigo. Una donna di 24 anni è stata ritrovata morta questa mattina in un appartamento di Au, un villaggio del comune di Wädenswil. Un uomo tedesco di 33 anni - convivente della vittima - è stato arrestato dalla polizia cantonale.

Era stato proprio lui, attorno alle 9.00, a chiamare il centralino delle forze dell'ordine informando che la propria compagna «non stava bene» a seguito di un violento litigio scoppiato tra i due in precedenza. Subito intervenuti sul luogo del diverbio, gli agenti hanno rinvenuto il corpo senza vita della donna all'interno dell'appartamento della coppia. «Dalle prime ricostruzioni effettuate, la 24enne - precisa la polizia cantonale in una nota - potrebbe essere stata uccisa durante l'alterco». Per questo motivo gli agenti hanno fatto scattare le manette ai polsi del 33enne.

Illeso un bimbo di 11 mesi - Il portavoce della polizia cantonale Florian Frei - come riportato da 20 Minuten - ha precisato che nell'appartamento era presente anche un bambino di undici mesi. Il piccolo sarebbe stato trasportato in ospedale per accertamenti ma non avrebbe riportato conseguenze fisiche.

Le circostanze e i motivi esatti del reato sono al momento poco chiari. Toccherà all'inchiesta aperta dalla Procura zurighese fare luce sulla vicenda.

20 Minuten