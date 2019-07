Per evitare una volpe finisce in un fosso

AARAU - Brutta avventura quella vissuta da un automobilista argoviese di 58 anni nella notte tra venerdì e sabato nei pressi di Schupfart. Per evitare di investire una volpe che gli attraversava la strada, infatti, il 58enne ha finito la propria corsa in un fosso.

L'uomo è comunque riuscito ad uscire da solo dalla propria vettura ribaltata e a raggiungere una casa vicina per chiamare i soccorsi. Il 58enne è stato in seguito trasportato da un'ambulanza in ospedale per accertamenti dove i medici gli hanno riscontrato solo ferite di lieve entità.