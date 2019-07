Lascia la figlia nell'auto rovente e va a fare la spesa

KREUZLINGEN - Stavano bevendo una cosa in un bar di fronte a un centro commerciale di Kreuzlingen (TG) quando, all'improvviso, una vettura fra quelle parcheggiate ha iniziato a lampeggiare e suonare. Qualcosa aveva fatto scattare l'allarme. «Alcune donne che erano nel bar con me hanno detto: “C'è qualcosa che si muove li dentro”», ha raccontato un altro cliente a 20 Minuten, «allora siamo andati a controllare». Dentro alla vettura rovente per il solleone c'era una bambina agitata e spaventata.

Immediatamente è stata chiamata la polizia che ha provato, senza successo, ad aprire le portiere. Nel frattempo gli agenti hanno trovato la madre che stava facendo la spesa: «È arrivata con un fare davvero incredibile», ricorda l'uomo, «ha detto che voleva solo lasciare al sicuro la bimba per una mezz'oretta... Lei era terrorizzata».

La donna è stata interrogata dalla polizia che ha preso i suoi dati prima di lasciarla andare: «Era molto arrabbiata e ha strattonato via la bambina, portandola nel centro commerciale». Quindi niente ripercussioni? No, come conferma la Cantonale di Turgovia, perché non ha commesso nessun crimine: «Le abbiamo spiegato che quello che aveva fatto era molto pericoloso e che il caldo in una vettura può uccidere in pochi minuti».