Violentò una ragazza, 9 anni ed espulsione dalla Svizzera

ZURIGO - Nove anni di detenzione ed espulsione dalla Svizzera per 15 anni per un richiedente asilo siriano di 32 anni che nel settembre di un anno fa si introdusse nell'appartamento di una giovane donna a Zurigo e la violentò.

La sentenza del Tribunale distrettuale di Zurigo, che ha riconosciuto l'uomo colpevole di violenza carnale, lesioni personali e violazione di domicilio, è stata pubblicata oggi e non è ancora definitiva. Nel corso del dibattimento, che si è tenuto la scorsa settimana, l'imputato ha annunciato che avrebbe fatto appello.

I fatti risalgono al 7 settembre 2018. Intorno alle 7:30 del mattino l'imputato si introdusse nell'appartamento di una studentessa di 30 anni, nel quartiere della Langstrasse a Zurigo, aggredendola e abusando ripetutamente di lei. L'uomo ammette di essere stato lì in quel momento, ma contesta la versione della vittima.

Il tribunale è tuttavia arrivato alla conclusione che le accuse mosse dalla giovane donna sono assolutamente «credibili e convincenti», soprattutto se si tiene conto degli elementi di prova raccolti sulla scena del delitto e delle ferite riportate dalla donna.

L'imputato ha agito a sangue freddo, sottolinea il tribunale nella sentenza. Dopo lo stupro, cercò di cancellare le tracce a suo carico e di fuggire in Italia, ma fu arrestato. L'uomo - che a quanto ha dichiarato in aula è nato in Siria e prima di arrivare in Svizzera ha vissuto in Turchia, Tunisia e per quasi dieci anni in Italia - è pluripregiudicato: fra il 2011 e il 2014 ha subito 11 condanne in Svizzera, per furti, ma anche per un'aggressione in un centro per richiedenti asilo glaronese. Anche in Italia è stato condannato a quattro riprese per tentate rapine.

Lo stupro di un anno fa è avvenuto durante la sospensione di condizionale di una precedente condanna. Per questo il tribunale lo considera una minaccia per la sicurezza pubblica e ha deciso che sarà espulso dalla Svizzera per un periodo di 15 anni.