Fiamme in un’azienda di riciclaggio a Pratteln

PRATTELN - Venerdì mattina numerosi lettori di 20 Minuten hanno segnalato una scura nube di fumo a Pratteln, nel canton Basilea Campagna: «Sembra stia bruciando qualcosa nell'area industriale. Il fumo arriva fino a Birsfelden», scrive un lettore.

La polizia di Basilea Campagna ha confermato l’accaduto. L’incendio, che ha causato un’enorme quantità di fumo, è divampato attorno alle 06.10 durante il processo di smaltimento di due barili in metallo. I pompieri hanno rapidamente domato le fiamme. Per ora, non si registrano feriti. Tuttavia, due dipendenti dell’azienda - che si occupavano dello smaltimento dei barili - sono stati portati in ospedale in via precauzionale. Per quanto riguarda il livello d'inquinamento dell’aria, la Polizia comunica che non si registra nessun superamento dei valori limite. La causa dell'incendio è ancora sconosciuta ed è ora al vaglio degli esperti.

Polizia