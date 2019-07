Minibus contro un camion sulla corsia d'emergenza: un morto

GOSSAU - Un 26enne è rimasto ferito mortalmente oggi pomeriggio sull'autostrada A1 presso Gossau (SG) dopo che il minibus su cui viaggiava è finito contro un camioncino fermo sulla corsia d'emergenza.

La vittima è uno zurighese, ha indicato in serata la polizia cantonale sangallese in una nota. Il guidatore del piccolo camion, un 34enne polacco, si era fermato sulla corsia d'emergenza perché era rimasto senza benzina. Per ragioni ancora da accertare il minibus, che procedeva in direzione di Zurigo e alla cui guida c'era un 49enne, gli è finito contro.

Il minibus si è rovesciato su un fianco e il passeggero 26enne ha riportato ferite mortali, mentre il guidatore è rimasto ferito solo leggermente. Contro il veicolo è finita un'auto che lo seguiva: la conducente 36enne, che non è riuscita a fermarsi in tempo o ad evitarlo, come anche l'autista del minibus, sono stati ricoverati in ospedale in ambulanza. Quest'ultimo ha dovuto sottoporsi a un test del sangue e dell'urina.

Quando i soccorsi sono arrivati sul luogo dell'incidente, il guidatore del camion non c'era. Diversi poliziotti si sono messi a cercarlo nelle vicinanze. Dopo un po' lo hanno visto arrivare provvisto di taniche di benzina.