Rogo in un albergo nella Simmental, 4 intossicati

BERNA - Quattro persone sono state trasportate in ospedale per aver inalato fumo durante un incendio scoppiato ieri sera poco dopo le 22.00 in un hotel di Lenk im Simmental (BE). Si tratta di due bambini, un uomo e una donna, precisa la polizia bernese in una nota odierna.

Il rogo è stato innescato da un difetto tecnico in un impianto elettrico nel seminterrato. L'edificio, immediatamente fatto evacuare, non può al momento essere abitato: agli ospiti dell'albergo è stato trovato un alloggio temporaneo.

I pompieri intervenuti sul posto sono riusciti rapidamente a domare le fiamme. Le condizioni di salute di sedici persone, tra cui sette bambini, sono state verificate.