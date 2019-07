Frontale a Sion nella notte, un morto e tre feriti

SION - Incidente mortale questa notte alle 4.45 a Sion: un automobilista di 50 anni di nazionalità capoverdiana e residente in Vallese, che circolava in direzione di Conthey (VS), ha invaso la corsia di contromano e si è scontrato frontalmente con una vettura guidata da un 25enne. Il 50enne è deceduto, indica oggi la polizia cantonale.

Il 25enne e un passeggero della suo veicolo, un 20enne, hanno dovuto essere liberati dalle lamiere dell'auto dai pompieri. Sono stati trasportati in ospedale con un'altra persona che si trovava con loro, un 22enne. I tre giovani sono tutti residenti in Vallese, precisano le forze dell'ordine. Non sono note le loro condizioni.