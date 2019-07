Due feriti gravi e due lievi in un frontale a Baar

BAAR - Quattro giovani sono rimasti feriti - due in maniera grave e due lievemente - ieri in serata in una collisione tra due vetture su un ponte in territorio di Baar (ZG).

L'incidente è avvenuto verso le 18.15: una 23enne stava viaggiando in direzione di Unterägeri (ZG) e voleva superare un veicolo in panne. Sulla corsia di contromano si è scontrata frontalmente con un'automobile che viaggiava correttamente, indica la polizia zughese in un comunicato diffuso ieri sera.

La conducente e una passeggera di 19 anni sono rimaste gravemente ferite e sono state condotte in ospedale. Il 24enne alla guida della seconda vettura e una passeggera di 21 anni hanno riportato solo ferite di lieve entità.

Entrambi i veicoli sono andati completamente distrutti.

polizia zugo