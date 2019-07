Pizzicato dallo stesso radar 5 volte... in poco più di mezzora

KREUZLINGEN - Viene pizzicato da un radar mentre sfreccia a 120 km orari dove il limite è di 50 e come se non bastasse nei 39 minuti successivi fa scattare altre quattro volte il medesimo apparecchio (a 117, 105 e due volte a 77 km orari). È successo a Kreuzlingen, nel canton Turgovia, lo scorso 18 giugno (e non ieri notte come erroneamente riportato in un primo momento).

Il conducente, un 54enne turco residente in Turgovia, si è visto ritirare la patente di guida e il Ministero pubblico ha aperto nei suoi confronti un'inchiesta penale, ha reso noto oggi la polizia turgoviese.