Dramma sfiorato in piscina: il bimbo è stato salvato da 2 mamme

ZUGO - Già da qualche minuto galleggiava immobile a faccia in giù sul fondo dell'olimpionica e, a quanto pare, nessuno se n'era accorto. A scorgere il corpo esanime del bimbo di 5 anni nella piscina di Rotkreuz (ZG) due bambine che hanno provato a soccorrerlo da sole ma senza riuscirci.

Dopo aver avvertito le rispettive madri, queste ultime lo hanno recuperato issandolo poi a bordo vasca. Dopo di che hanno iniziato con le manovre per rianimarlo. «Lo hanno steso proprio qui, vicino a dove stavo io», ricorda un natante abituale intervistato da 20 Minuten, «sono state incredibili, erano concentratissime e stavano dando davvero il massimo».

Dopo pochi attimi diverse altre persone si sono mobilitate per assisterle. Tra queste uno dei bagnini della struttura: «Ha preso lui in mano il procedimento». Che, conferma il testimone, è durato quasi dieci minuti. Dopo di che, il piccolo ha ripreso conoscenza: «Sono tutti degli eroi, meritano la massima stima possibile.

Non hanno mai mollato, nemmeno per un attimo». Dopo che è tornato in sé, il bambino è stato assistito dal bagnino fino all'arrivo dei soccorritori, come riportato anche in comunicato dalla Cantonale di Zugo. Somministrate le prime cure è stato trasportato con un elicottero della Alpine Air Ambulance in un ospedale al di fuori del cantone.

Come confermato dalla polizia, non è in pericolo di vita e si sta riprendendo bene. Presto, quindi, potrà lasciare l'ospedale. Le dinamiche all'origine dell'incidente sono ancora oggetto di indagine.