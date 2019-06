Crisi d'asma sul treno: «Invece di aiutare, hanno cambiato scompartimento»

SONDAGGIO Caricamento in corso ... Ti è mai capitato di avere bisogno di aiuto, ma di trovare solo indifferenza? Sì, più di una volta Mi è capitato una volta Mi è capitato di avere bisogno, ma sono stato/a aiutato/a No, mai Non ricordo / altro [{"keyQ":"q_65v3w3"}] Vota Risultati Ti è mai capitato di avere bisogno di aiuto, ma di trovare solo indifferenza? Sì, più di una volta 19% (105 voti) 19% Mi è capitato una volta 12% (64 voti) 12% Mi è capitato di avere bisogno, ma sono stato/a aiutato/a 14% (77 voti) 14% No, mai 48% (262 voti) 48% Non ricordo / altro 7% (37 voti) 7% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1377018,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"826596","title":"SONDAGGIO","questions":{"q_65v3w3":{"a":{"a_7kz7":"Sì, più di una volta","a_8f4jh8":"Mi è capitato una volta","a_r51tai":"Mi è capitato di avere bisogno, ma sono stato/a aiutato/a","a_4kht9c":"No, mai","a_04tjm":"Non ricordo / altro"},"q":"Ti è mai capitato di avere bisogno di aiuto, ma di trovare solo indifferenza?","t":"0"}}}

ZURIGO - Patricia Siegrist voleva prendere il treno per tornare a casa. Poiché il diretto, la sera, è disponibile solo ogni ora, dopo il concerto di Phil Collins di martedì ha deciso di correre. Risultato: il treno era partito e la donna si è ritrovava con un grave attacco d'asma.

«Stavo respirando pesantemente e stava peggiorando», spiega la 45enne. Non era la prima volta che aveva un attacco d'asma, ma mai così forte. «Ero vicina al soffocamento». Eppure nessuno si avvicinato per darle una mano: «C'erano oltre 50 persone sulla banchina, ma non mi è stato chiesto se avevo bisogno di aiuto. Mi hanno solo fissato».

Solo più tardi due uomini hanno chiamato l'attenzione di un dipendente delle FFS. Ciò l'ha scossa profondamente: «Sono scioccata dall'indifferenza della gente. Avrei certamente chiesto, in una situazione del genere, se tutto andava bene».

Dopo una lunga attesa, la donna è salita sul treno, giunto nel frattempo. «Avevo ancora una grave mancanza di fiato. Alcuni, a causa del mio stato, si sono persino spostati cambiando scompartimento». Solo due uomini più anziani, con aspetto orientale, hanno fatto in modo che un addetto si rendesse conto del problema.

«L'impiegato delle FFS si è seduto accanto a me e si è preso cura di me - prosegue la donna -. Ha anche chiesto l'intervento di un'ambulanza», prosegue la madre di due bambini. Le è stato persino chiesto se volesse una fermata straordinaria del treno, ma la donna ha rifiutato. I soccorritori erano ad attenderla a Rheinfelden.

«Sono stata portata in ospedale». Il 144 conferma l'intervento avvenuto a mezzanotte e mezza circa. Per la sventurata questo aiuto è stato importante: «Vorrei ringraziare tutte le persone coinvolte».

Contattate, le FFS si sono dette non al corrente di quanto accaduto, ma hanno approvato l'agire del dipendente. «Il personale del nostro treno è addestrato per le emergenze mediche», afferma il portavoce Daniele Pallecchi. In casi urgenti si può chiedere una fermata non programmata. «Il centro operativo sa quale stazione ferroviaria è la più adatta per un trasporto d'urgenza in ospedale».