Sardegna: scontro auto-moto, deceduti due svizzeri

NUORO - Due cittadini svizzeri, una donna di 53 anni e il suo compagno di 59, sono rimasti uccisi in un incidente stradale avvenuto in tarda mattinata sulla statale 129 nel comune di Dorgali, non lontano da dove la coppia alloggiava a Cala Gonone (Nuoro, Sardegna).

La coppia viaggiava su una moto quando c'è stato l'impatto frontale con una Mercedes guidata da un 60enne di Oristano. Il centauro è morto sul colpo mentre la donna è deceduta un'ora dopo il ricovero all'ospedale San Francesco di Nuoro.

Anche il conducente dell'auto, che è stato sottoposto alla prova dell'etilometro per accertare l'eventuale assunzione di alcol o droghe, è stato ricoverato al San Francesco per ferite agli arti superiori. Gli agenti della Polizia stradale stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità.